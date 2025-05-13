Китай претендує на роль "захисника вільної торгівлі" – CNN

Китай надасть 66 мільярдів юанів кредитів країнам Латинської Америки щоб популяризовувати китайську валюту в регіоні.

Про це йдеться у публікації CNN.

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надати 66 мільярдів юанів (9,2 мільярда доларів) кредитних ліній країнам CELAC (країни Латинської Америки і Карибського басейну) для підтримки їхнього розвитку. "Кредитні лінії будуть деноміновані в юанях, що є частиною більш широких зусиль з популяризації китайської валюти в регіоні", – зазначає CNN.

"Перед обличчям бурхливих підводних течій геополітичної та блокової конфронтації, а також зростаючої хвилі односторонності та протекціонізму, Китай готовий об'єднати зусилля з нашими латиноамериканськими та карибськими партнерами", – заявив Сі під час форуму China-CELAC.

Регіон дедалі частіше опиняється в епіцентрі боротьби між США та Китаєм за вплив. І країни Латинської Америки є одними з головних торговельних партнерів Пекіна. Минулого року Китай був головним пунктом призначення для бразильської сої, на який припадало понад 73% загального експорту сої з цієї країни, повідомляє CNN.

"При цьому Сі Цзіньпін заявив, що "залякування" і "гегемонізм" призведуть лише до протилежних наслідків, завуальовано натякаючи на Сполучені Штати лише через день після того, як було досягнуто тимчасового перемир'я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу. Це послання змальовує Китай як світового лідера і захисника вільної торгівлі", – говориться у публікації.

У той час як Білий дім вітає тарифну паузу як перемогу Сполучених Штатів і демонстрацію "безпрецедентного досвіду Трампа в забезпеченні угод, які приносять користь американському народу", китайські коментатори і державні ЗМІ святкують угоду як "величезну перемогу" для Китаю і підтвердження жорсткої позиції Пекіна, пише CNN.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайські компанії наростили міжнародні інвестиції на 28% у першому кварталі 2025 року, коли президент США Дональд Трамп активізував торговельний тиск на Пекін.

За даними Державного управління валютного контролю Китаю, загальна сума закордонних активів зросла на 48 млрд дол.

Це сталося на тлі нових американських мит і спроб Трампа обмежити торгівлю Китаю з країнами Південно-Східної Азії та Європи. Вашингтон також розглядає заходи для стримування китайських інвестицій за кордоном.

Тиск з боку США змушує китайські компанії активніше виходити на іноземні ринки. Це дає змогу знизити ризики у разі посилення санкцій, а також створює робочі місця за межами Китаю.

Раніше також повідомлялося, що китайські компанії намагаються уникнути мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США: вони користуються схемою, яку американським службам складно контролювати.

Financial Times проаналізувала пропозиції китайських постачальників хімікатів і пакування, які звертаються до малих американських компаній із пропозицією постачати товари за схемою DDP (Delivery Duties Paid — "доставка з оплатою мит"). Це дозволяє експортеру покривати митні витрати замість імпортера.

Також нагадуємо, що Сполучені Штати зменшать мита на китайський імпорт до 30% із попередніх 145%, а Китай – до 10% із 125%. Ці умови діятимуть протягом 90 днів.

За словами самих постачальників, вони занижують заявлену вартість вантажів або змінюють опис товару, аби зменшити митні збори.