Політика Китаю змушує Apple знижувати ціни на iPhone

Зниження ціни на iPhone на третину на основних китайських електронних комерційних платформах – це свідчення про зміну стратегії Apple на китайському ринку.

Про це пише Techwireasia.

"Повільна економіка Китаю зробила споживачів більш чутливими до цін, тоді як зростаючий націоналізм робить покупку китайського більш привабливою. А програма субсидій, призначена для стимулювання внутрішнього споживання, стала зброєю проти іноземних брендів", – зазначає сайт.

"Наслідки виходять за межі Китаю. Якщо Apple внормує знижки на своєму другому за величиною ринку, утримувати преміальні ціни в інших місцях стане важче і призведе до коригувань цін у глобальному масштабі", – прогнозує Techwireasia.

"Для компанії, яка історично контролювала преміальне ціноутворення на глобальному рівні, це не знижки, це сигнали тривоги", – говориться у статті.

Основний виклик, з яким стикається Apple: як зберегти преміальну позицію в глобальному масштабі, одночасно конкуруючи на дедалі більшому ринку товарів у Китаї.

При чому Techwireasia зазначає, що офіційно Apple не оголосила про зниження цін, а працює через канали дистриб'юторів. Apple розглядає можливість підвищення цін на свою осінню лінійку iPhone на ринку США і робить цілком протилежне в Китаї, говориться у статті.

Програма субсидій китайського уряду, яка пропонує до 500 юанів за смартфони вартістю до 6000 юанів сайт називає революційною зміною. І Apple доводиться знижувати ціни, щоб відповідати вимогам для отримання субсидій, зазначає Techwireasia.

А це виклик глобальній архітектурі бренду Apple, яка витратила десятиліття на культивування іміджу преміум-ексклюзивності, з постійним глобальним ціноутворенням.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Apple планує вже з наступного року перенесе збирання всіх iPhone, що продаються у США, до Індії.

До цього призвела торгова війна президента Дональда Трампа, яка змушує техногіганта відходити від Китаю. Цей крок продовжує стратегію Apple щодо диверсифікації ланцюгів постачання, але відбувається швидше та масштабніше, ніж очікують інвестори.

Мета — до кінця 2026 року забезпечити виробництво в Індії всіх 60 млн iPhone, які щороку продаються у США.

Це означатиме подвоєння обсягів виробництва iPhone в Індії після майже двох десятиліть, протягом яких Apple активно вкладала кошти в Китай, створивши виробничу базу світового рівня.

Також повідомлялося, що тайванська компанія TSMC активно розширює свою присутність в США і її виробничі потужності вже повністю заброньовані великими технологічними гігантами, такими як Apple та NVIDIA.

Зростаючий попит на американські виробничі потужності TSMC пояснюється бажанням компаній уникнути геополітичних ризиків, пов’язаних із виробництвом у Тайвані.