Китай заморозив "Силу Сибіру-2" і хоче купувати газ РФ старою трубою

Китай прагне збільшити закупівлі російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру-1", оскільки переговори щодо будівництва другого не просунулися. Це зриває плани Москви знайти нові ринки збуту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що питання енергетики стане ключовим під час зустрічі лідерів Росії та Китаю - Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна - наступного тижня в Китаї.

Прорив за проектом газопроводу"Сила Сибіру-2", вартістю $13,6 млрд і потужністю 50 млрд кубометрів газу на рік для північного заходу Китаю, під час візиту навряд чи буде досягнуто, кажуть джерела.

Натомість Китай розглядає можливість збільшення закупівель діючим трубопроводом "Сила Сибіру-1", який зараз постачає 38 млрд кубометрів газу на рік.

Росія після втрати європейського ринку через санкції намагається наростити експорт нафти і газу в Азію. Протягом понад 50 років газ із Західного Сибіру забезпечував до 40% потреб Європи (близько 180 млрд кубів на рік), що приносило Москві до $90 млрд щорічно.

Постачання до Китаю Росія почала 2019 року з родовищ Східного Сибіру через "Силу Сибіру-1". Західносибірські та східносибірські газові регіони поки що не з'єднані, а Москва хоче прокласти "Силу Сибіру-2", щоб перенаправити газ із Заходу на китайський ринок.

Спочатку "Газпром" задумував цей проєкт як спосіб змусити Китай і ЄС конкурувати за російський газ. Але після вторгнення в Україну 2022 року, коли ЄС зупинив більшість імпортних контрактів із РФ, цей проєкт став критично важливим для Москви.

Утім, навіть після більш ніж десятирічних переговорів Москва і Пекін не можуть домовитися про ціни та фінансування будівництва.

Нагадаємо:

У травні 2025 року президент Китаю Сі Цзіньпін і лідер РФ Путін відновили переговори щодо давно відкладеного проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", який має з'єднати дві економіки.