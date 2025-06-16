Кількість відкритих ФОП перевищує кількості закритих – Гетманцев

Станом на середину червня 2025 року кількість зареєстрованих осіб-підприємців в Україні зросла до 2 171 191.

Про це у Telegram написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Цк на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 р. і на понад 35 тис ФОП у порівнянні з найменшим показником у лютому 2025 р., зазначив нардеп.

"З початку повномаштабної війни кількість ФОП збільшилась на 178 815. Починаючи з березня 2025 р. кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП", – зазначив Гетманцев.

Найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 р – 2 179 533 ФОП. У порівнянні з показником на середину червня 2025 р різниця складає 8 342 ФОП.

"Очікувано в наступному місяці кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня 2024 р.", – зазначив Гетманцев.

"Однак, збільшення кількості ФОП не характеризує ріст чи зниження економіки, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується ФОП для мінімізації у сплаті податків, для прикладу використання ФОП замість найманих працівників", – підкреслив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 побільшало ФОПів із податковим боргом. 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків, про що свідчить аналітика від "Опендатабот".

Також повідомлялося, що, за даними "Опендатабот", в Україні у січні-квітні 2025 року відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців – на 44% більше, ніж торік.

Також раніше повідомлялося, що за березавень 2025 року кількість активних РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) збільшилась втричі порівняно з попередніми періодами, або близько на 20 тис. РРО/ПРРО.