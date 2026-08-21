Від початку війни кількість податкового боргу ФОПів зросла вдвічі

Півтора мільйона ФОПів заборгували понад 16,6 мільярда гривень податків, у середньому, один підприємець заборгував державі 11 тисяч гривень.

Такі дані публікує Опендатабот.

Від початку повномасштабної війни кількість ФОПів-боржників зросла вдвічі, сума податкового боргу зросла у 2,3 раза.

1,5 млн ФОПів заборгували понад 16,6 млрд грн податків станом на липень 2026 року за даними Державної податкової служби.

Найбільше підприємців з боргами наразі на Київщині, Одещині та Харківщині. Втім найбільшу суму заборгували підприємці зі столиці — 2,6 млрд грн.

У середньому, близько 11 тис. грн винен державі один ФОП-боржник в Україні, підрахували аналітики.

1,5 млн фопів мають податковий борг, а загальна сума несплачених податків сягнула 16,6 млрд грн. Від початку року ФОПів-боржників побільшало на 3%, втім сума боргу скоротилася на 300 млн грн. В останні роки підприємців з податковими боргами більшає на 16% щорічно.

Найбільше підприємців із податковими боргами наразі на Київщині — 182 643 підприємці. За рік їх побільшало у 1,5 раза. На другому місці Одещина — 119 470 фопів. Трійку замикає Харківщина зі 101 496 боржниками.

Втім найбільшу суму податків заборгували фопи у Києві — 2,61 млрд грн, або близько 16% усієї суми боргу в Україні. Далі йдуть Одещина з 1,6 млрд грн та Київщина з 1,37 млрд грн. Разом на ці три регіони припадає третина усіх податкових боргів підприємців.

"У середньому, 11 тисяч грн винен державі один підприємець-боржник в Україні. Проте залежно від регіону ця сума відрізняється", – говориться у публікацї.

Так, найменший середній борг зафіксований на Івано-Франківщині — близько 4,7 тис. грн на одного підприємця. Найбільший — у столиці, де на одного ФОПа-боржника припадає близько 28 тис. грн боргу.

Нагадаємо:

За перші п'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували понад п'ять тисяч нових бізнесів у сфері індивідуальних послуг, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.