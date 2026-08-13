В Україні стрімко зростає кількість ФОПів у сфері догляду за дітьми – дослідження

За сім місяців 2026 року в Україні зареєстрували 934 нових бізнеси у сфері догляду за дітьми, дошкільної освіти та суміжних послуг, і це вже на 51 бізнес більше, ніж за весь 2025 рік, при чому понад 95% нових реєстрацій припадає на ФОП.

Такі дані платформи великих даних VKURSI.

Зростання кількості нових бізнесів відбувається на тлі запуску державної програми "єЯсла", яка створює додаткові можливості для офіційних надавачів послуг із догляду за дітьми, зазначають аналітики.

Із початку 2026 року в Україні суттєво активізувалося створення нових бізнесів у сфері догляду за дітьми та дошкільної освіти. За сім місяців року за КВЕДами, пов'язаними з доглядом за дітьми, дошкільною освітою та домашнім доглядом, створено 934 нових бізнесів — 891 ФОП та 43 юридичні особи.

Це вже на 51 бізнес більше, ніж за весь 2025 рік, коли було створено 883 нових суб'єкти за відповідними КВЕДами, за даними сервісу аналізу реєстрацій нового бізнесу в Україні в режимі реального часу.

За перші шість місяців 2026 року в Україні було створено 866 нових бізнесів у сфері догляду за дітьми та дошкільної освіти. У липні додалося ще 68 суб'єктів господарювання — 62 ФОП та 6 юридичних осіб.

У підсумку за сім місяців кількість нових бізнесів зросла до 934, що вже на 51 більше, ніж було створено за весь 2025 рік — 883 суб'єкти господарювання, виявили аналітики.

"Одним із факторів, який може впливати на таку динаміку, став запуск Мінсоцполітики з 1 січня 2026 року державної програми "єЯсла". Кошти можуть бути спрямовані на оплату послуг приватних закладів дошкільної освіти, фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, а також окремих платних послуг державних і комунальних закладів дошкільної освіти", – говориться у публікації.

Аналітики VKURSI дослідили, як від початку року змінювалася кількість нових бізнесів у сферах тимчасового працевлаштування, домашнього персоналу, дошкільної освіти, послуг догляду із забезпеченням проживання та денного догляду за дітьми.

Станом на липень 2026 року за цими КВЕДами в Україні здійснюють діяльність 18 186 суб'єктів господарювання, з яких 13 279 — юридичні особи та 4 907 — фізичні особи-підприємці.

Найбільшу активність демонструють фізичні особи-підприємці. Із 934 новостворених суб'єктів господарювання за сім місяців 2026 року 891, або понад 95%, припадає на ФОП. Водночас за цей період було створено 43 юридичні особи.

"Таким чином, ринок переважно розвивається за рахунок невеликих приватних ініціатив — домашніх дитячих садків, центрів денного догляду, приватних вихователів та інших підприємців, які можуть надавати послуги в межах нової державної програми", – говориться у дослідженні.

Якщо нинішня динаміка збережеться, кількість нових бізнесів за відповідними КВЕДами у 2026 році може суттєво перевищити показник попереднього року, вважають аналітики.

Нагадаємо:

З 1 січня в Україні стартувала державна програма "єЯсла" – фінансова підтримка для батьків, які повертаються до роботи на повний робочий час та користуються послугами догляду за дитиною.