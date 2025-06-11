Кількість активних касових апаратів зросла втричі – Гетманцев

За березень-травень 2025 року кількість активних РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) збільшилась втричі порівняно з попередніми періодами, або близько на 20 тис. РРО/ПРРО.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завдяки діджиталізації процесів в податкових органах, проведенню роз’яснювальної методологічної роботи серед платників податків, новій формі чеку, та, безперечно, і, в першу чергу, свідомості кожного платника податків, у травні 2025 року маємо дуже позитивні результати", – написав він у Telegram.

За його даними, середньоденна сума виторгів у травні 2025 році склала 15,3 млрд грн, що більше попереднього місяця на 0,5 млрд грн або на 3,4% та більше травня 2024 р. на 3,7 млрд грн або на 31.9%.

Середньодобова кількість чеків у травні склала 28,9 млн, що більше квітня 2025р на 0,6 млн або 2,1 % та більше травня 2024р на 2,6 млн або 9,9 %.

"Складна реформа, яка була проведена в 2019 році, дає свої результати - відбілювання ринку, ріст надходжень, можливість фінансування соціальних програм", – написав Гетманцев.

"Фіскалізація виторгів дорівнює детінізації та росту надходжень до бюджету", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

Кількість виданих чеків порівняно з 2023 роком збільшилось на 24% – з 7 680 млн штук до 9 487 млн штук.Середньоденна кількість чеків також зросла на 4,95 млн шт або на 23%.

Також повідомлялося, що За підсумками першого кварталу 2025 року сума сплачених податків у сфері інтернет-послуг зросла на 48% — з 800 млн грн у 2024-му до 1,187 млрд грн у 2025-му.

"Значне зростання спостерігається серед юридичних осіб, тоді як ФОПи показали спад — це може свідчити про перехід галузі від моделі "кущів ФОП" на юридичні особи", – зазначив Данило Гетманцев.

Крім того, Гетманцев прогнозував, що додаткові податкові та митні надходження від детінізації у 2025 році можуть скласти 4 млрд дол порівняно з 2,5 млрд дол минулого року.