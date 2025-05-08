В Україні у 2025 році закрилося ФОПів на 44% більше, ніж торік: які причини

В Україні у січні-квітні 2025 року відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців – на 44% більше, ніж торік.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Минулого року ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось.

Чверть всіх нових бізнесів займається роздрібною торгівлею: 20 763 підприємці. Ще 7 129 ФОПів обрали ІТ та консалтинг у програмуванні. Замикає трійку оптова торгівля – 6 216 нових підприємців.

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками. Частка чоловіків становила лише 39%.

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, сплеск закриттів ФОПів на початку року повʼязаний із закриттям непрацюючих бізнесів, яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

"Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений військовий збір від мінімальної зарплати на 2025 рік – це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні", – пояснив він.

Водночас за даними нардепа, починаючи з березня 2025 року, кількість відкритих ФОПів більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових — більше, ніж закритих, на 3 899 підприємців.

У перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів за цей рік: 7 014.

Нагадаємо:

Від початку 2025 року 1087 українських бізнесів в процесі припинення своєї роботи.