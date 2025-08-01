Кількість претендентів на податкову знижку зросла

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі, повідомила в. о. голова ДПС Леся Карнаух.

"Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25%", – говориться у повідомленні.

Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами, як оплата навчання, страхування та пенсійні внески та сплата відсотків за іпотекою.

За кількістю декларацій на податкову знижку у лідерах Львівщина (майже 10 тис), Київ (6 тис) та Київщина (5,2 тис). Далі йде Дніпропетровщина (4,4 тис) та Тернопільщина (4,3 тис).

"Такий інструмент – це про довіру та партнерство між державою та платниками податків. Це приклад того, що податки працюють на людину", – зазначила Карнаух.

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.До декларації додаються підтверджувальні документи, нагадує податкова служба.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком. Сума нарахованого ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) з цих доходів становить 3,8 млрд грн, військового збору - 535,8 млн грн.

Також повідомлялося, що в Україні понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч — й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність за перше півріччя 2025 року.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти, які передбачають компенсацію промислових інвестицій через податки.