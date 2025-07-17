В Україні впала кількість закритих ФОПів: побільшало "одноденок"

В Україні понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч — й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність за перше півріччя 2025 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Через збій реєстрів у кінці грудня 2024-початку січня 2025 років та нові податки на початку 2025 стався сплеск закриттів ФОПів, втім згодом ситуація стабілізувалася.

Так, 73 799 ФОПів відкрилось з квітня по червень — на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 бізнесів припинили свою роботу — на 27% менше, ніж за той самий період торік.

22% ФОПів, які припинили роботу цьогоріч, були відкриті торік, ще 15% — у 2023 році.

Водночас більшає так званих фопів-одноденок (підприємців, які існують не довше двох тижнів): 5 323 бізнесів. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.

Більше фопів відкривається, ніж закривається у сфері освіти (+2 541), медицини (+1 203) та права і бухгалтерського обліку (+975).

Найбільше нових бізнесів відкрили:

в Києві — 18,8 тис,

на Дніпропетровщині — 13 тис,

на Львівщині — 10,4 тис.

Однак й за кількістю закриття у лідерах також столиця (-20,6 тис фопів) та Дніпропетровщина (13,6 тисячі). Далі - Харківщина (13,6 тисячі)

61% від усіх відкритих фопів цьогоріч створили жінки — 83.7 тис.

Нагадаємо:

Станом на початок червня в Україні зареєстровано 28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність, тобто самозайнятих.

Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу фопу, але працюють самостійно.