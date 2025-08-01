Количество претендентов на налоговую скидку возросло

В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи, сообщила и. о. председатель ГНС Леся Карнаух.

"Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%", - говорится в сообщении.

Чаще всего украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по таким расходам, как оплата обучения, страхование и пенсионные взносы и уплата процентов по ипотеке.

По количеству деклараций на налоговую скидку в лидерах Львовщина (почти 10 тыс), Киев (6 тыс) и Киевская область (5,2 тыс). Далее следует Днепропетровщина (4,4 тыс) и Тернопольщина (4,3 тыс).

"Такой инструмент - это о доверии и партнерстве между государством и налогоплательщиками. Это пример того, что налоги работают на человека", - отметила Карнаух.

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете. к декларации прилагаются подтверждающие документы, напоминает налоговая служба.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за первое полугодие на более 60,8 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что за 2024 год украинцы задекларировали 35,1 млрд грн иностранных доходов, что на 17,8 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом. Сумма начисленного НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с этих доходов составляет 3,8 млрд грн, военного сбора - 535,8 млн грн.

Также сообщалось, что в Украине более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году - и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за первое полугодие 2025 года.

Также сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают компенсацию промышленных инвестиций через налоги.