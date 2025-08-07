"Київстар" розповів, скільки заробив завдяки придбанню сервіса Uklon

Сервіс з замовлення таксі та доставки Uklon, який "Київстар" придбав навесні, у другому кварталі цього року забезпечив 21,7 млн доларів США виручки та 9,3 млн доларів США EBITDA.

Про це говориться у прес-релізі компанії "Київстар".

"Ця інтеграція стала стратегічним кроком у розширенні присутності компанії на ринку цифрових послуг", – говориться у повідомленні.

"Консолідація Uklon, зростання цифрових платформ Helsi та Київстар ТБ, а також масштабні інвестиції в інфраструктуру стали ключовими факторами розвитку компанії протягом 2 кварталу 2025 року", – зазначає "Київстар".

Компанія повідомила, що частка 4G-користувачів у загальній абонентській базі у 2 кв. 2025 року зросла до 64,5% (+2,1 п.п.) порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 14,4 млн.

Водночас зберігається високий попит на цифрові продукти — кількість мультисервісних користувачів зросла на 23,7%, і тепер становить 31,7% від усієї абонентської бази, зазначають у компанії.

"Відповідно до глобальної стратегії своєї материнської компанії VEON, Київстар продовжує трансформацію бізнесу від оператора електронних комунікацій до провайдера цифрових послуг, у тому числі у сфері охорони здоров'я та інформаційно-розважальному секторі", – говориться у релізі.

Helsi, цифрова медична інформаційна система "Київстар", продовжує зростати: кількість користувачів у червні 2025 року сягнула 2,5 млн, що на 15,8% більше у порівнянні з 2 кварталом 2024 р. Зростання демонструють також нові моделі підписки та розвиток B2B-напрямку.

Одним із драйверів росту залишається Київстар ТБ: кількість користувачів сервісу станом на кінець 2 кв. 2025 року зросла на 21,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зазначають у компанії.

Капітальні вкладення компанії у 2 кварталі 2025 року склали 3,9 млрд гривень. Інтенсивність капітальних інвестицій становила 33,2% протягом кварталу та 28,1% у першому півріччі загалом.

Нагадаємо:

Раніше український оператор мобільного зв'язку "Київстар" повідомляв, що у першому кварталі 2025 року збільшив дохід на 49,5% порівняно з аналогічним періодом торік – до 10,72 млрд грн.

Також повідомлялося, що 19 березня "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу із замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн дол.

8 травня "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi (платформа цифрової медицини) з 69,99% до 97,99%.

Також повідомлялося, що материнська компанія "Київстару" VEON, яка планує цього року опосередкований лістинг мобільного оператора на американській біржі NASDAQ, хотіла розміщувати акції і в Україні, але регуляція цьому заважає.