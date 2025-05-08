"Київстар" збільшив частку в Helsi: модель управління компанією збереглася

Український оператор електронних комунікацій "Київстар" оголошує про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi (платформа цифрової медицини) з 69,99% до 97,99%.

Про це повідомили в пресслужбі "Київстару".

"Інвестиція в Helsi є черговим кроком до виконання інвестиційних зобов’язань VEON, материнської компанії Київстар, у розмірі 1 млрд доларів США в економіку України протягом 2023-2027 рр.", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що підписання угоди не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича і у повному складі продовжить працювати над розвитком електронної медицини України. Ще один співзасновник проєкту Helsi Самвел Акобян збереже стратегічну присутність у Наглядовій раді.

В повідомленні також йдеться, що з моменту першого підписання угоди між Helsi та "Київстар" у серпні 2022 року, станом на кінець березня 2025 р. акціонери інвестували у розвиток компанії Helsi близько 240 млн грн. У 2023-2024 роках річний дохід збільшився приблизно на 40% порівняно з попереднім роком.

Станом на початок 2025 року в Helsi було зареєстровано близько 29 млн пацієнтів. За період з грудня 2022 по грудень 2024 рр. кількість користувачів застосунку зросла в 2,5 рази. У березні 2025 року щоденно через сервіс створювалось близько 229 тис. записів до лікарів, а кількість завантажень застосунку перевищила 10 млн.

Протягом 2024 року з Helsi співпрацювало понад 1 600 державних і приватних клінік.

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