"Киевстар" рассказал, сколько заработал благодаря приобретению сервиса Uklon

Сервис по заказу такси и доставки Uklon, который "Киевстар" приобрел весной, во втором квартале этого года обеспечил 21,7 млн долларов США выручки и 9,3 млн долларов США EBITDA.

Об этом говорится в пресс-релизе компании "Киевстар".

"Эта интеграция стала стратегическим шагом в расширении присутствия компании на рынке цифровых услуг", - говорится в сообщении.

"Консолидация Uklon, рост цифровых платформ Helsi и Киевстар ТВ, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру стали ключевыми факторами развития компании в течение 2 квартала 2025 года", - отмечает "Киевстар".

Компания сообщила, что доля 4G-пользователей в общей абонентской базе во 2 кв. 2025 года выросла до 64,5% (+2,1 п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 14,4 млн.

При этом сохраняется высокий спрос на цифровые продукты - количество мультисервисных пользователей выросло на 23,7%, и теперь составляет 31,7% от всей абонентской базы, отмечают в компании.

"В соответствии с глобальной стратегией своей материнской компании VEON, Киевстар продолжает трансформацию бизнеса от оператора электронных коммуникаций к провайдеру цифровых услуг, в том числе в сфере здравоохранения и информационно-развлекательном секторе", - говорится в релизе.

Helsi, цифровая медицинская информационная система "Киевстар", продолжает расти: количество пользователей в июне 2025 года достигло 2,5 млн, что на 15,8% больше по сравнению со 2 кварталом 2024 г. Рост демонстрируют также новые модели подписки и развитие B2B-направления.

Одним из драйверов роста остается Киевстар ТВ: количество пользователей сервиса по состоянию на конец 2 кв. 2025 года выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в компании.

Капитальные вложения компании во 2 квартале 2025 года составили 3,9 млрд гривен. Интенсивность капитальных инвестиций составила 33,2% в течение квартала и 28,1% в первом полугодии в целом.

Напомним:

Ранее украинский оператор мобильной связи "Киевстар" сообщал, что в первом квартале 2025 года увеличил доход на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,72 млрд грн.

Также сообщалось, что 19 марта "Киевстар" приобрел 97% акций украинского сервиса по заказу такси и доставки Uklon за 155,2 млн долл.

8 мая "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi (платформа цифровой медицины) с 69,99% до 97,99%.

Также сообщалось, что материнская компания "Киевстара" VEON, которая планирует в этом году опосредованный листинг мобильного оператора на американской бирже NASDAQ, хотела размещать акции и в Украине, но регуляция этому мешает.