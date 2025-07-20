Засновник Veon хотів продавати акції "Київстару" в Україні, але цьому заважає регуляція

Материнська компанія "Київстару" VEON, яка планує цього року опосередкований лістинг мобільного оператора на американській біржі NASDAQ, хотіла розміщувати акції і в Україні, але регуляція цьому заважає.

Про це повідомив засновник VEON Огі К. Фабела ІІ у інтервʼю для Interfax Україна.

"Моя мрія – зробити з "Київстар" народне IPO. Ми маємо регуляторні виклики на шляху реалізації цієї мрії, але ми повною мірою готові до роботи з урядом України, фінансовим сектором, щоб це зробити.

Ми б хотіли, щоб інвестиційні можливості були відкриті також і для українців", – заявив Фабела ІІ.

Як зазначає інформагенство, CEO "Київстару" Олександр Комаров підтвердив, що Фабела мріяв вийти одночасно з пропозицією акцій "Київстару" і в Україні, і в США.

Комаров зазначив, що в Україні майже не існує майданчика для IPO.

"Тому ми дивилися на механізми, як акції, розміщені на NASDAQ, можна завести в Україну", – повідомив він.

За його ж словами, до війни це можна було зробити через особливу процедуру рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, але зараз такий варіант не спрацює через введені на час воєнного стану валютні обмеження, тому що цінні папери номіновані у валюті.

"Для того, щоб український ринок акцій "Київстар" жив, як живе зовнішній ринок, потрібна постійна можливість платити за кордон, якої зараз немає", – додав Комаров.

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Нагадаємо:

Перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку мобільного оператора "Київстар" оцінили в 2,21 мільярда доларів.