"Київстар" збільшив дохід майже на 50%

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" у першому кварталі 2025 року збільшив дохід на 49,5% порівняно з аналогічним періодом торік – до 10,72 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Зокрема, прямі доходи, отримані з надання цифрових сервісів та продуктів, зросли на 140,7% – до 329 млн грн, завдяки успішному розвитку сервісів Київстар ТБ та Helsi. Доходи від телеком-послуг сягнули 10,39 млрд грн (+47,8%).

Частка 4G користувачів у загальній базі мобільних користувачів "Київстар" у січні-березні зросла до 63,1%, а споживання мобільного інтернету на одного абонента — на 21,2%. Абонентська база 4G Київстар становить 14,3 млн користувачів.

"Відповідно до глобальної стратегії материнської компанії VEON, Київстар продовжує трансформацію бізнесу від оператора електронних комунікацій до провайдера цифрових послуг, у тому числі у сфері охорони здоров'я та інформаційно-розважальному секторі", – зазначається в пресрелізі.

Цифрова медична платформа Helsi у першому кварталі збільшила доходи на 41%. Кількість користувачів додатку зросла на 30%, до 1,8 мільйона осіб.

Водночас дохід платформи кіно та телебачення Київстар зріс на 177% порівняно з минулим роком, а кількість активних користувачів (MAU) – на 34,9%.

Крім того, 2 квітня 2025 року відбулось офіційне закриття угоди з придбання Uklon.

"Це стратегічне придбання стало початком експансії "Київстар" у нову сферу цифрових споживчих послуг відповідно до глобальної стратегії VEON", – підкреслили в компанії.

Як йдеться в пресрелізі, капітальні інвестиції "Київстар" у першому кварталі зросли на 126% і склали 2,422 млрд грн, при цьому інтенсивність капіталовкладень сягнула 22,6%. Компанія продовжує інвестувати у зміцнення стійкості мережі та подальше розширення 4G.

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Нагадаємо:

8 травня "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi (платформа цифрової медицини) з 69,99% до 97,99%.