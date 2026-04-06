Ворог атакував енергетику на Одещині: ДТЕК повідомляє про значні руйнування

У ніч на 6 квітня ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, без електропостачання залишаються 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу.

У ніч на 6 квітня ворог вдарив по енергооб'єктах на Чернігівщині, в результаті чотирьох влучань більшість районів області зараз знеструмлені.