У Києві та області скасували екстрені відключення

Екстрені відключення у Києві та області скасували

У Києві та Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, запроваджені вранці.

Про це повідомив директор Yasno Сергій Коваленко, оновивши допис у Facebook. Також ДТЕК Київські регіональні електромережі оновили повідомлення на своєму сайті.

Причиною відключень стали масовані ракетно-дронові атаки РФ.

Екстрені відключення ввели близько 12:00 3 квітня внаслідок російських атак на енергосистему.