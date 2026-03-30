Київ отримав генератори з Німеччини

Київ отримав фінальну партію генераторів від німецьких міст-побратимів, усього вони надіслали від початку року 72 генератори різної потужності.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, а також голова КМДА Віталій Кличко.

"Від початку року Київ отримав від німецьких міст-побратимів Лейпцига та Гамбурга загалом 72 генератори різної потужності. Сьогодні надійшла заключна частина джерел живлення з цієї партії допомоги", – говориться у повідомленні.

Зокрема, Лейпциг у співпраці з Федеральним міністерством економічного розвитку Німеччини передав українській столиці 49 генераторів — від 60 до 300 кВт.

А в співпраці з фундацією з Берліна надіслав два генератори великої потужності — 280 та 710 кВт. Надійшло від міста й 850 м кабелю для підключення цих джерел живлення.

Гамбург передав Києву 21 генератор — від 60 до 110 кВт. Та 290 м кабелю.

"Ця допомога вкрай важлива під час енергетичної кризи, яку спричинила росія нищівними атаками на об'єкти критичної інфраструктури", – наголосив Кличко.

Нагадаємо:

Раніше Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга (Німеччина) 20 автономних джерел живлення.

З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що мерія Парижа передасть Києву 8 генераторів потужністю по 112 кВт.