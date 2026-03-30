"Кернел" вперше самостійно імпортував пальне морем

Компанія "Кернел" вперше організувала власний морський імпорт пального — закупила дизель у Греції і доставила його в Україну для забезпечення польових робіт.

"Перший власний морський імпорт пального — done. Закупили грецький дизель, привезли морем, користуємося в полях", — повідомили у компанії.

"Кернел" повністю організував процес "під ключ" — від закупівлі ресурсу до його доставки в Україну та подальшої логістики до агровиробництва.

Запуск власного імпорту відбувається на тлі нестабільності світового нафтового ринку. Серед ключових факторів — ескалація на Близькому Сході, ризики блокування Ормузької протоки та зростання цін на нафту, говориться у повідомленні.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що витрати на проведення посівної кампанії зросли на 5% при зростанні цін на дизель на 30-40%.

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому Сході витрати українських аграріїв на пальне та добрива зростають, але вони заздалегідь зробили запаси.

Логістичні складнощі в Ормузькій протоці вплинули на ціну аміаку, сировини для виробництва азотних добрив, тож, імпортні добрива в Україні суттєво подорожчали.