"Кернел" вперше самостійно імпортував пальне морем
Компанія "Кернел" вперше організувала власний морський імпорт пального — закупила дизель у Греції і доставила його в Україну для забезпечення польових робіт.
Про це пише Latifundist.com.
"Перший власний морський імпорт пального — done. Закупили грецький дизель, привезли морем, користуємося в полях", — повідомили у компанії.
"Кернел" повністю організував процес "під ключ" — від закупівлі ресурсу до його доставки в Україну та подальшої логістики до агровиробництва.
Запуск власного імпорту відбувається на тлі нестабільності світового нафтового ринку. Серед ключових факторів — ескалація на Близькому Сході, ризики блокування Ормузької протоки та зростання цін на нафту, говориться у повідомленні.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що витрати на проведення посівної кампанії зросли на 5% при зростанні цін на дизель на 30-40%.
Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому Сході витрати українських аграріїв на пальне та добрива зростають, але вони заздалегідь зробили запаси.
Логістичні складнощі в Ормузькій протоці вплинули на ціну аміаку, сировини для виробництва азотних добрив, тож, імпортні добрива в Україні суттєво подорожчали.