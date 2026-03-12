Аналітики підрахували, наскільки зросли витрати українських фермерів через кризу на Сході

Через війну на Близькому Сході витрати українських аграріїв на пальне та добрива зростають, але вони заздалегідь зробили запаси пального та добрив.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Найбільший вплив спостерігається на дві із головних статей витрат у виробничій собівартості: паливо та добрива, а також на зростання вартості фрахту суден для експорту.

Пальне – одна із базових витрат при вирощуванні різних сільськогосподарських культур. У загальній структурі собівартості його частка коливається в межах 9-12% залежно від культури, говориться у повідомленні.

За даними УКАБ, при вирощуванні кукурудзи для проведення всіх виробничих операцій на 1 га використовується близько 55 літрів дизельного палива. Лише поточне зростання ціни на цей ресурс цього сезону змусить аграрія збільшити свої витрати на додаткові 1 100 грн на 1 га.

На українському ринку вже фіксується зростання цін на азотні добрива, і воно доволі відчутне. Найбільше додав в ціні карбамід, ціни на який зросли в порівнянні з січневим показником на 34% до 39 000 грн за тонну, повідомляє УКАБ.

На таке значне зростання вплинуло зростання ціни на газ, сезонний фактор перед посівною та ускладнена логістика через неможливість здійснювати експорт азотних добрив через морські порти у зв'язку з безпековими аспектами.

"З урахуванням вищенаведеної інформації, витрати на добрива значно зростуть. При збереженні поточних норм внесення, витрати на добрива при вирощуванні все тієї ж кукурудзи зростуть на 27% до 9 000 грн", – говориться у повідомленні.

УКАБ також допускає зниження норм внесення азотних добрив. В такому випадку ми отримаємо нижчу врожайність.

Щодо зростання вартості фрахту суден, то наразі вже спостерігається зростання на чотири долари за тону, що робить українську продукцію менш конкурентоспроможною на світовому ринку.

"Як показує досвід, ці затрати трейдера переносяться на плечі агровиробника за рахунок зниження цін", – наголошує УКАБ.

Зростання витрат через війну на Близькому Сході у підсумку призведе до зниження прибутковості вирощування сільськогосподарських культур. Для кукурудзи це падіння становитиме близько 12%.

У той же час УКАБ зазначає, що українські аграрії готові до проведення цьогорічних весняно-польових робіт. Вони заздалегідь зробили запаси пального та добрив ще до початку хаосу на Близькому Сході.

"До повномасштабної війни це було звичною практикою і практично кожне господарство має місця для зберігання таких ресурсів. Отриманий досвід на початку війни лише укріпив цю практику", – говориться у повідомленні.

Однак, якщо ситуація не вирівняється, то найближчим часом перед українським АПК виникнуть нові значні виклики, додали в УКАБ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тлі різкого стрибка цін на бункерне пальне у Чорному морі зросли ставки фрахту, що впливає на українських експортерів.

Логістичні складнощі в Ормузькій протоці вплинули на ціну аміаку, сировини для виробництва азотних добрив, тож, імпортні добрива в Україні суттєво подорожчали.

Раніше повідомлялося, що конфлікт на Близькому Сході впливає на експорт української кукурудзи, а також на вартість імпортованих добрив для аграріїв. ринок Зокрема, ціни на карбамід зросли приблизно на 10$/т лише за короткий період — до близько 505$/т FOB для березневих поставок.

Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

У 2025 році Україна, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, експортувала агропродукції на суму 22,53 млрд дол, що на 8,8% менше за результат попереднього року.