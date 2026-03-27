Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Соболев розповів, як паливна криза впливає на посівну кампанію

Семен Рубан — 27 березня, 15:30
Getty Images

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що витрати на проведення посівної кампанії зросли на 5% при зростанні цін на дизель на 30-40%.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми спілкуємося з ринком та аграріями для того, щоб зрозуміти, які ефекти від поточної ситуації і яка саме підтримка їм потрібна.

Незважаючи на зростання цін дизельного палива на близько 30-40%, фактичні додаткові витрати на проведення посівної збільшуються лише приблизно на 5%. Ми порахували, що це приблизно як 40 доларів на гектар", – каже Соболев.

В умовах нормальної врожайності аграрії можуть отримувати близько 400-800 доларів прибутку з гектара землі, тож подорожчання пального не є критичним чинником для рентабельності їхнього бізнесу.

Також уряд планує провести окрему нараду з аграріями наступного тижня, щоб роз'яснити урядові програми, проблему з дефіцитом добрив та обговорити ситуацію на ринку пального.

Крім того, для аграріїв діють урядові програми підтримки, такі як "Доступні кредити 5-7-9%" обсягом 18 млрд грн, допомога господарствам у прифронтових регіонах, а також агрострахування.

Нагадаємо:

Раніше заступник Соболева Тарас Висоцький повідомляв, що за зиму переважна більшість областей втратили не більше за 3-5% посівів озимих культур, Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська – близько 10-20%, Вінницька – 20-30%, а Кіровоградська – 30-40%.

Мінекономіки аграрії Посівна

аграрії

За пів року аграрії втратили $200 млн через експортні мита на сою та ріпак
Суд відібрав у підприємця ферму академії аграрних наук у Чернівцях

Останні новини