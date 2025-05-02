"Кернел-Трейд" отримує контроль над київською будівельною компанією

Антимонопольний комітет України дозволив "Кернел-Трейд" здобути контроль над "Керамоблоки-Інвест".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У березні 2025 року, "Кернел-Трейд" вже підписав угоду, відповідно до якої отримав 24% акцій "Керамоблоки-Інвест".

ТОВ "Кернел-Трейд" входить до агрохолдингу "Кернел", найбільший акціонер якої – Андрій Веревський. "Кернел" здійснює експорт зернових, олійних культур та рослинної олії.

Засновники компанії: "Кернел Холдинг С.А." (15%), "Кернел-Капітал" (63,3%), "Бандурський МЕЗ", "Українська Чорноморська Індустрія" (3,4%) та "Прогресивні інвестиційні стратегії" (10%).

ТОВ "Керамоблоки-Інвест", засноване 2004 року в Києві, займається будівництвом та спеціалізується на оптовій торгівлі будівельними матеріалами, деревиною і санітарно-технічним обладнанням. Власниками компанії є Ольга Перетянець (37%), Вячеслав Перетянець (24%), Артем Данилеський (15%).

Статутний капітал компанії становить 114,65 млн грн, активи оцінюють у 322,78 млн грн. За даними ЗМІ, "Керамоблоки-Інвест" володіє колишнім пивзаводом Ріхерта у Києві, який є пам’яткрю архітектури та орендує 11,5 га навколо цієї будівлі. Будівельна компанія розробляла проект житлового комплексу в Подільському районі столиці.

За даними Opendatabot, у 2024 році дохід "Керамоблоки-Інвест" склав 1000 грн (проти 112,09 млн грн у 2020 році). Чистий збиток – 26,39 млн грн (9,242 млн грн роком раніше), борги – 407,77 млн грн.

Нагадаємо:

Один із заводів виробника соняшникової олії Kernel зупинився в січні 2025 року через дефіцит сировини на ринку України.