Після російських атак "Кернел" призупинив роботу терміналів у Чорноморську

Внаслідок російських атак на Чорноморський морський порт компанія "Кернел" вимушено призупинила операційну діяльність терміналів.

Про це повідомила пресслужба компанії "Кернел".

"У ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня 2026 року було масовано атаковано порт Чорноморська. Портові активи "Кернел" також зазнали важких ударів. Атаки призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення операційної діяльності терміналів", – говориться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення.

Зруйновані та пошкоджені силоси для зерна і ємності для соняшникової олії, що призвело до блокування, а також просипання та втрати якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникової олії.

У компанії зазначили, що завдяки безпековим підходам постраждалих серед співробітників немає.

Наразі триває повна технічна оцінка збитків, обсягу втраченого збіжжя та необхідних капітальних витрат.

"Терміни відновлення роботи портових потужностей залежатимуть від завершення робіт із ліквідації наслідків та висновків інженерного аудиту", – повідомляє "Кернел".

"Цілеспрямовані удари по портовій інфраструктурі є прямою загрозою не лише для глобальної продовольчої безпеки, а й для безпеки міжнародного судноплавства. Зокрема, під ударом опиняються судна під прапором Китаю та інших країн, які на момент атак перебувають у порту під завантаженням", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Вранці 13 липня російські загарбники атакували Одесу, є влучання по транспортній інфраструктурі.

Раніше у ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БпЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Раніше 19 травня під час нічної атаки російських безпілотників на Хмельниччині було пошкоджено елеваторний комплекс компанії "Кернел".

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

У серпні 2024 року завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України було пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.