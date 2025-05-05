Доходи топ-10 агрокомпаній України зросли за рік майже вдвічі

Українські агрокомпанії-лідери за минулий рік збільшили сукупний дохід у 1,7 раза.

Про це йдеться в "Індексі Опендатабота 2025".

Згідно з дослідженням, дохід агрокомпаній з Індексу 2025 за минулий рік склав 146,16 млрд грн, тоді як серед бізнесу в Індексі 2024 — лише 86,5 млрд грн.

Також усі лідери отримали прибуток — сумарно 19,92 млрд грн.

Зазначається, що на бізнеси з групи МХП Юрія Косюка загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

Очолила рейтинг "Вінницька птахофабрика": її дохід складає третину заробітків всіх компаній Індексу. Торік дохід збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс аж у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

"Миронівська птахофабрика" збільшила дохід на 17% до 24,97 млрд грн і потрапила на 2 місце Індексу. Її прибуток зріс у 2,3 раза, до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посів "Лебединський насіннєвий завод", що належить до групи компаній LNZ Group. Дохід компанії збільшився на 19% до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів, зазначає "Опендатабот".

"Зернопродукт МХП" із 9,98 млрд грн доходу показав найбільший приріст доходу серед усіх компаній Індексу (майже в 2 рази). Після важкого 2023 року, який компанія закрила із збитками, торік прибуток склав 2,43 млрд грн.

"Енселко агро", яка входить до групи "Кернел" Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише 5 місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже у 4 рази за рік та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 млрд грн.

Ще одна компанія з групи "Кернел" — "Дружба-нова" — посіла наступне місце. Вона збільшила дохід на 9% до 8,16 млрд грн та отримала 1,88 млрд грн прибутку проти 1,81 млрд грн збитків у 2023.

Загалом на бізнеси "Кернела" припадає ще 30% прибутку десятки найкращих, згідно з дослідженням.

Також до Індексу увійшли:

НВФ Урожай (МХП) — 6,84 млрд грн доходу та 1,77 млрд грн прибутку;

Старинська птахофабрика (МХП) — 6,74 млрд грн доходу та 1,12 млрд грн прибутку;

ПК Дніпровський (агрохолдинг Олександра Рязанова) — 5,81 млрд грн доходу та 365 млн грн прибутку;

Оріль-лідер (МХП) — 5,58 млрд грн доходу та 0,84 млрд грн прибутку.

Як зазначає "Опендатабот", минулий рік був складним для бізнесу Порошенка-молодшого: одразу дві компанії втратили свої позиції та залишили Індекс. Йдеться про ПК Поділля та ПК Зоря Поділля з сумарним доходом 9,89 млрд грн. Також до Індексу не потрапив Західний Буг з доходом у 5,5 млрд грн.

Нагадаємо:

Компанії з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру скоротили за рік площі своїх земельних ділянок на 8225,4 га.