АМКУ оштрафував на 110 мільйонів двох постачальників електроенергії за змову на тендерах

ТОВ "Де Трейдинг" і ТОВ "Торгова електрична компанія" заплатять 110 млн грн за узгоджені дії на п'яти торгах з постачання електроенергії. Очікувана вартість цих закупівель — понад 1,5 млрд грн.

Про це повідомили в АМКУ.

Рішення тимчасова адміністративна колегія комітету ухвалила 8 вересня разом з іще п'ятьма. Усі шість про змови на торгах і аукціонах, разом штрафів на понад 133 млн грн. Але 110 млн з них припало на одну справу.

Крім того, "Меганом Україна" і "Кабельсвітлотех" заплатять 6,76 млн грн за 11 тендерів на кабельну продукцію, які проходили з 2021 по 2024 рік. "Романтс Логістик" і "Албат" — 1,26 млн грн за торги "Хмельницькобленерго", де у 2022-му закуповували лічильники.

Три справи стосуються приватизації, зокрема, за змову на аукціоні з продажу спиртового виробництва "Укрспирту" в Мишковичах оштрафували "Феліціті Торг" і "Мишковицький спиртовий завод" на 4,21 млн грн.

Порушення визнали шестеро з дванадцяти компаній. Тих, кому виписали 110 млн, серед них немає.

Нагадаємо:

Раніше АМКУ викрив змову на торгах із постачання військового одягу.

Комітет також оштрафував компанії на 19 млн грн за змову на закупівлі солі і покарав учасників торгів "Укрнафти".