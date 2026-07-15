У "Кернел" розповіли про наслідки російського удару по олійному терміналу

Масштабна пожежа, яка 14 липня виникла унаслідок російського удару на олійному терміналу "Кернел" на Одещині, пошкодила половину ємностей та 25 тисяч тонн продукції.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Кернел".

Зранку 14 липня росіяни атакували термінал "Кернел" з перевалки соняшникової олії в Одеській області.

"Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка пошкодила половину ємностей для зберігання соняшникової олії та інфраструктуру терміналу. Вогонь пошкодив близько 25 000 тонн продукції, що належала "Кернел" і американській компанії, яка зберігала свою олію на цьому активі", – говориться у повідомленні.

Пресслужба зазначає, що злагоджена робота команди портових підприємств "Кернел", підрозділів ДСНС та допомога від сусідніх терміналів дозволили локалізувати й ліквідувати пожежу у максимально стислі строки — за 12 годин.

"Оперативні дії рятувальників не дали вогню поширитися на інші об'єкти та запобігли витоку соняшникової олії в акваторію моря. Постраждалих серед працівників немає", – говориться у повідомленні.

Наразі компанія ліквідовує наслідки атаки та оцінює масштаби завданих збитків.

"Цілеспрямовані удари по українській портовій інфраструктурі — це атаки не лише на український бізнес. Вони підривають глобальну продовольчу безпеку та стабільність світових поставок продовольства", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак на Чорноморський морський порт компанія "Кернел" 14 липня вимушено призупинила операційну діяльність терміналів.

Раніше у ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БпЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Раніше 19 травня під час нічної атаки російських безпілотників на Хмельниччині було пошкоджено елеваторний комплекс компанії "Кернел".

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

У серпні 2024 року завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України було пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.