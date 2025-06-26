На українському ринку дешевшає картопля: скільки вона коштує

У міру збільшення пропозиції картоплі нового врожаю на ринку України її вартість починає знижуватись.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За їхніми даними, виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 18-28 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ключові гравці ринку пов’язують здешевлення із збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. При цьому, за їхніми словами, уникнути різкішого здешевлення їм вдавалося за рахунок досить високого попиту на цю продукцію.

За підрахунками аналітиків, вартість картоплі на українському ринку на сьогоднішній день у середньому на 30% вища, ніж за аналогічний минулорічний період.

При цьому більшість гравців ринку вважають, що ціни на цю продукцію продовжать знижуватися і наступного тижня, оскільки пропозиція картоплі нового врожаю з кожним днем ​​збільшуватиметься.

Нагадаємо:

На початку червня ціна на торішню картоплю в Україні коливалась в межах 18–28 грн/кг, що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.