У Білорусі магазини каратимуть за відсутність картоплі

У Білорусі штрафуватимуть магазини, де в наявності не виявиться картоплі.

Про це пише моніторингова платформа EastFruit.

"На Національному інтернет-порталі опубліковано закон, який вводить покарання за відсутність картоплі. 12 липня 2025 року його підписав Олександр Лукашенко. Магазини, де в наявності не виявиться картоплі, штрафуватимуть", – пише EastFruit.

Закон набуває чинності на наступний день після офіційного опублікування і вводить штрафи від 5 до 200 базових величин (цього року це 210-8400 рублів) за непостачання або недопостачання плодоовочевої продукції зі стабілізаційних фондів.

Місяць тому Лукашенко підписав "антидефіцитний" указ, що дає право торговельним мережам брати пільгові кредити під 3% річних, щоб авансом заплатити за ще невирощені овочі – картоплю, капусту, моркву, буряки, цибулю та яблука, – які повинні бути в торгівлі в міжсезонний період.

Для картоплі, моркви і буряка це період з 15 листопада по 31 травня, для капусти, цибулі та яблук – з 15 листопада по 30 квітня.

Указ зобов'язував постачальників і магазини забезпечити наявність цих овочів і яблук у міжсезонний період. Інакше – "відповідальність відповідно до законодавчих актів".

"На думку Лукашенка, картопля в Білорусі зникала через те, що власники торговельних мереж навмисно приховували її, щоб показати неефективність управління Лукашенка, але "силовики з наручниками зуміли подолати кризу", – говориться у публікації.

"Підприємець, ведучий програми "Атмосфера" на "Белсаті" Олександр Книрович вважає, що в цьому "немає жодної економічної доцільності, окрім того, що це знову вкидання грошей у сільське господарство, яке вже зжерло кілька десятків мільярдів доларів". Інші експерти також кажуть, що не можуть коментувати штрафи за відсутність картоплі без сміху", – повідомляє EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати. Обидва диктатори стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення

Раніше повідомлялося, що обмеження, які Лукашенко запровадив у жовтні 2022 року, мали стримати інфляцію і зробити продукти доступнішими. Але результат був протилежний: фермери втратили мотивацію вирощувати картоплю, бо це стало нерентабельно.

Через дефіцит і різке зростання цін на картоплю, Росія почала купувати її у Монголії, яка "століттями возила картоплю з Росії".

У Росії навіть звільнили заступника голови Мінсільгоспу через різкий зліт цін на овочі та інші продукти харчування. Картопля до кінця травня подорожчала у Росії на 173% рік до року – це максимум за 23 роки доступної офіційної статистики.