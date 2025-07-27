Суд відібрав землю у "Карпатської ВЕС", яка виявилась боржником

Господарський суд Львівської області зобов'язав ТОВ "Карпатська ВЕС" повернути Турківській міській раді Самбірського району Львівської області земельну ділянку площею 1 га.

Про це свідчить рішення суду від 17 липня.

У 2014 році Головне управління Держземагентства у Львівській області передало в оренду ТОВ "Карпатська ВЕС" земельну ділянку площею 1 га (кадастровий номер 4625582900:11:000:0089) під будівництво і обслуговування вітрової електростанції на 49 років. Вона була розташована на території Завадівської сільської ради Турківського району.

За даними прокуратури, "Карпатська ВЕС" не платить гроші за оренду останні три роки.

Врахувавши доводи прокуратури, суд зобов'язав розірвати договір оренди та повернути Турківській міській раді землю, яка наразі зареєстрована за межами населеного пункту села Мельничне на території Турківської міськради.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Карпатська ВЕС" є Ігор Рончевич і громадянин Швейцарії Антон Даніель Вісс, який із 23 серпня 2024 року перебуває під санкціями США.

Рончевич і Вісс є також співвласниками ТОВ "Сколівська ВЕС" і ТОВ "Смеречанська ВЕС".

Нагадаємо:

У грудні 2024 року суд зобов'язав ТОВ "Сколівська ВЕС" повернути Трускавецькій міськраді земельну ділянку площею 1 га, теж надану для будівництва та обслуговування ВЕС за межами с. Орів Сколівського району Львівської області.

У квітні Господарський суд Львівської області зобов'язав ТОВ "Сколівська ВЕС" повернути Трускавецькій міській раді ще одну земельну ділянку площею 1 га.