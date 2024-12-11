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Суд зобов'язав ВЕС, яка виявилася боржником, повернути землю Трускавецькій громаді

Віктор Волокіта — 11 грудня, 15:02
Суд зобов'язав ВЕС, яка виявилася боржником, повернути землю Трускавецькій громаді
судова влада

Господарський суд Львівської області зобов'язав ТОВ "Сколівська ВЕС" повернути на користь територіальної громади в особі Трускавецької міськради земельну ділянку площею 1 га, надану для будівництва та обслуговування вітрової електростанції за межами с. Орів Сколівського району Львівської області.

Про це свідчить рішення суду від 2 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

Суд також розпорядився розірвати договір оренди землі, сторонами якого є Трускавецька міськрада та Сколівська ВЕС.

Як йдеться в рішенні суду, підставою для ухвалення такого рішення стала заборгованість ВЕС із орендної плати за землю.

"Матеріалами справи підтверджується користування відповідачем земельною ділянкою комунальної власності, а також наявність у ТОВ «Сколівська ВЕС» заборгованості з орендної плати за землю, що виникла за період з липня 2021 року по червень 2024 року. Жодних платежів за цей період відповідачем здійснено не було", - йдеться в судовому вердикті.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Сколівська ВЕС" є Ігор Рончевич і громадянин Швейцарії Антон Даніель Вісс, який із 23 серпня 2024 року перебуває під санкціями США.

Рончевич і Вісс є також співвласниками ТОВ "Карпатська ВЕС" і ТОВ "Смеречанська ВЕС".

Нагадаємо:

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Суд зобов'язав ВЕС, яка виявилася боржником, повернути землю Трускавецькій громаді
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