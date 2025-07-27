Суд отобрал землю у "Карпатской ВЭС", которая оказалась должником

Хозяйственный суд Львовской области обязал ООО "Карпатская ВЭС" вернуть Турковскому городскому совету Самборского района Львовской области земельный участок площадью 1 га.

Об этом свидетельствует решение суда от 17 июля.

В 2014 году Главное управление Госземагентства во Львовской области передало в аренду ООО "Карпатская ВЭС" земельный участок площадью 1 га (кадастровый номер 4625582900:11:000:0089) под строительство и обслуживание ветровой электростанции на 49 лет. Он был расположен на территории Завадовского сельского совета Турковского района.

По данным прокуратуры, "Карпатская ВЭС" не платит деньги за аренду последние три года.

Учитывая доводы прокуратуры, суд обязал расторгнуть договор аренды и вернуть Турковскому городскому совету землю, которая сейчас зарегистрирована за пределами населенного пункта села Мельничное на территории Турковского горсовета.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами ООО "Карпатская ВЭС" являются Игорь Рончевич и гражданин Швейцарии Антон Даниэль Висс, который с 23 августа 2024 года находится под санкциями США.

Рончевич и Висс являются также совладельцами ООО "Сколевская ВЭС" и ООО "Смеречанская ВЭС".

Напомним:

В декабре 2024 года суд обязал ООО "Сколевская ВЭС" вернуть Трускавецкому горсовету земельный участок площадью 1 га, тоже предоставленный для строительства и обслуживания ВЭС за пределами с. Орив Сколевского района Львовской области.

В апреле Хозяйственный суд Львовской области обязал ООО "Сколевская ВЭС" вернуть Трускавецкому городскому совету еще один земельный участок площадью 1 га.