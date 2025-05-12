Кабмин выделил еще 665 млн грн для владельцев поврежденного войной жилья

Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

"Кабинет Министров Украины одобрил постановление, которое позволяет выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы еВідновлення. Это - помощь украинцам для проведения мелких и капитальных ремонтов", - сообщается на сайте министерства. "Как сообщает ведомство, это позволит восстановить 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии", - сообщили в министерстве.

Через "еВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:

категории А (выплаты на текущие ремонты) - до 200 тыс грн;

категории Б (выплаты на капитальные ремонты) - от 200 до 350 тыс грн для квартир или от 200 до 500 тысяч грн - для домов.

Всего для реализации "еВідновлення" в государственном бюджете на 2025 год заложено 1 млрд грн. Из них на ремонты категории А - 400 миллионов, категории Б - 600 млн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по программе "еВідновлення" более 96 тыс. украинских семей получили компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье. Эта компенсация делится на две части - за поврежденное жилье и за полностью уничтоженное жилье.

Согласно отчету Всемирного банка об оценке убытков и потребностей, на восстановление Украины в течение следующего десятилетия необходимо 524 млрд долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году на программу по восстановлению жилья "еВідновлення" для ВПЛ выделят 15 млрд гривен. По его словам, эти средства позволят приобрести жилье 10 тысячам семей.

Также сообщалось, что Министерство развития общин и территорий Украины получило первые 4,3 млрд грн для оплаты сертификатов на жилье для ВПЛ. За неделю работы программы 50 семей уже реализовали сертификаты и приобрели новые дома.