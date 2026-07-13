Мінцифри пообіцяло допомогу прифронтовим інтернет-провайдерам

Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів: телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"За підтримки програми "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Це допоможе телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій розбудувати нові мережі, відремонтувати пошкоджені лінії та забезпечити українцям стабільний зв'язок", – говориться у повідомленні.

Ідеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів.

Провайдерам передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва й ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних й аварійно-відновлювальних робіт.

Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно.

"Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій PON (GPON, XGS-PON тощо) та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання", – зазначили у міністерстві.

Представникам бізнесу потрібно до 31 липня 2026 року заповнити онлайн-форму. Провайдери, які успішно пройдуть відбір, отримають необхідну техніку.

"Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори будуть залучати комунальників до підтримки базових станцій під час блекаутів, що дозволить забезпечувати безперервний зв'язок та стабільний інтернет.

Раніше повідомлялося, що уряд скасовує обов'язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій операторів мобільного зв'язку.