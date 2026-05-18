Росіяни атакували судно з громадянами Китаю в Чорному морі

Росія вночі завдала удару "Шахедом" по китайському торговельному судну в Чорному морі.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом" оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі", – йдеться у дописі.

Також Плетенчук додав, що під час атаки обійшлося без жертв.

Оновлено о 10:10: Військово-морські сили у Telegram повідомили, що назва судна – KSL DEYANG. Його судновласник із Північної Кореї, екіпаж – із Китаю, а саме судно ходить під прапором Маршаллових островів.

Судно перебувало в морі неподалік Одещини.

