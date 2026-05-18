Ціни на нафту відреагували на нові вимоги США до Ірану

Ціни на нафту зросли через нові вимоги Трампа до Ірану

Станом на 10:00 за Києвом ціна на Brent становила 111 дол. за барель, а на WTI – 107,6 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Для порівняння, під час закриття торгів у п'ятницю, 15 травня, ціна на Brent становила 108 дол. за барель, а на WTI – 105 дол. за барель.

Зростання відбувається через хиткість перспектив миру на Близькому Сході. Зокрема у неділю іранське пропагандистське медіа Fars повідомило, що Вашингтон висунув нові умови для мирної угоди.

За даними BBC, туди увійшла відмова Ірану від його запасів збагаченого урану, зобов'язання країни лишити тільки один ядерний об'єкт, зупинка ядерної програми на 20 років та повна відмова США від сплати репарацій.

Також президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами сказавши, що "годинник цокає".

Після неприйнятних для Ірану умов США та заяв Трампа дрони атакували ядерний об'єкт в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також США не продовжили дію дозволу на купівлю російської нафти, що діяв із 13 березня – це також вплинуло на зростання цін.

Комерційне судноплавство через Ормузьку протоку залишається практично паралізованим: спостерігається лише обмежений рух суден, і більшість з них пов'язана з іранськими перевізниками.