Импорт овощей в Украину превышает экспорт - ассоциация

Поскольку в Украине постоянно наблюдается высокое потребление овощей, но относительно небольшое их производство, нашей стране приходится импортировать недостаточное количество овощей из-за рубежа.

Об этом в интервью Центру экономической стратегии сообщил Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), пишет EastFruit.

"Украина - нетто-импортер овощей, не экспортер, потому что в Украине высокое потребление овощей и относительно небольшое производство, поэтому Украина объективно потребляет все, что вырастила сама", - отметил Баштанник.

"Те позиции, которые в текущий год не уродили, она еще дотягивает, доимпортирует: лук, картофель. Я говорил обо всех овощах открытого грунта", - добавил он.

Зимой свежие овощи в Украину приходится завозить, в то время себестоимость овощей в Украине больше, чем импортных, говорит он.

"У нас себестоимость очень высокая из-за климата и стоимости энергоносителей", - добавил Баштанник.

Председатель ассоциации отметил, что время дешевых продуктов проходит, особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей.

Это обусловлено погодными условиями, которые повлияли не только на Украину, но и на другие страны Европы, а также Турцию, Узбекистан и других. В то же время председатель ассоциации отметил, что цены также растут из-за повышения себестоимости производства, в частности, из-за проблем с трудовыми ресурсами.

Он также отметил, что поскольку в стране пока еще плохо развиты мощности для долгосрочного хранения, что будет давить на производителей к более быстрой реализации продукции.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Также ранее сообщалось, что подешевели все без исключения позиции "борщевого набора" нового урожая. Продолжили уменьшаться цены на томат, начали дешеветь сладкий перец и кабачок, дешевле, чем неделей ранее, продавались брокколи, пекинская и цветная капуста.

Ранее сообщалось, что украинские производители отгружали помидоры по 40-55 грн/кг в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 14% меньше, чем неделю назад. Причиной тенденции к снижению цен стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.