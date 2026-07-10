Наприкінці сезону суниця подорожчала на 23%

Наприкінці сезону українським виробникам суниці садової вдалося підвищити відпускні ціни: ягода подорожчала в середньому на 23%.

Такі дані проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання учасники ринку називають нестабільні та обмежені поставки цієї ягоди, що пов'язано із завершенням сезону реалізації суниці садової в більшості регіонів України.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, лише з початку поточного тижня ця ягода в українських господарствах подорожчала в середньому на 23%. Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують суницю садову на свіжий ринок по 100–180 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

За словами ключових гравців ринку, причин для зростання цін на суницю садову одразу декілька.

Насамперед пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації. Водночас попит на суницю садову як на свіжому ринку, так і з боку переробних підприємств залишається високим, що також стимулює зростання цін у цьому сегменті.

При цьому, незважаючи на подорожчання, вартість суниці садової на українському ринку станом на сьогодні все ж у середньому на 17% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У червні 2026 року споживчі ціни знизилися на 0,1% порівняно із травнем, але річний показник склав 7,2%.