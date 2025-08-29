Імпорт мінеральних добрив в українських портах частково розблокували

Командування ВМС ЗСУ спільно з Одеською ОВА ухвалили рішення частково зняти заборону на ввезення морським шляхом мінеральних добрив.

Про це повідомляє Асоціація Український клуб аграрного бізнесу

До наказу від 18 липня 2025 року щодо часткового зняття заборони на імпорт морським шляхом мінеральних добрив вносяться зміни, говориться у повідомленні.

"Відтепер обмеження не поширюватимуться на комплексні мінеральні добрива (NPK), які не є вибухонебезпечними та мають міжнародні паспорти безпеки SDS", – говориться у повідомленні.

Тепер до українських портів дозволено ввозити комплексні мінеральні добрива, які відповідають таким параметрам:

вміст азоту — не більше 21%;

вміст фосфору (P) — від 5% і вище;

вміст калію (K) — від 5% і вище;

наявність міжнародного паспорта безпеки SDS.

"Зі свого боку, експерти УКАБ неодноразово наголошували, що поширення обмежень і на комплексні мінеральні добрива є критичною помилкою. Асоціація систематично зверталася до органів влади з пропозиціями щодо врегулювання ситуації та відновлення доступу до ринку NPK", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) звернулася до органів влади з проханням переглянути умови заборони на перевалку аміачних та інших вантажів в українських портах.

АМЕУ вважає, що українські термінали на Дунаї могли б повністю вирішити безпековий фактор перевалки аміачної селітри через свою віддаленість від житлових кварталів і населених пунктів. Вивантажувати добрива пропонують в денний час і відразу вивозити за межі терміналів.

Всеукраїнська Аграрна Рада звернулася до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням терміново розв’язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив

Компанії-імпортери були змушені переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Раніше Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.

Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало спільно з іншими відомствами та бізнесом розробити комплексне рішення для можливості обробки в портах комплексних добрив.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі Україна наростила імпорт добрив на 25%. Усього було імпортовано 1 млн 563 тис тонн добрив. За той самий період минулого року іспорт склав 1 млн 249 тис тонн.