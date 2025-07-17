Підвищені ризики: селітру й аміак перенаправили до портів Румунії та Молдови

Компанії-імпортери переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Про це це повідомляє профільний сайт "Інфоіндустрія".

Така необхідність зумовлена рішенням Військово-Морських Сил України, говориться у повідомленні.

"Під час воєнного стану командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заборонив заходження в українські порти торговельних суден, що перевозять вибухонебезпечні речовини. Відповідний лист до ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) датовано 7 липня", – зазначає "Інфоіндустрія".

Метою обмеження є запобігання техногенній катастрофі в разі ураження таких суден або складів ворожими ударами. Воно стосується, зокрема, безводного аміаку, аміачної селітри, розчинів на основі аміаку та інших вибухонебезпечних сполук.

Командування ВМС рекомендувало не включати судна з небезпечними вантажами до планів заходу в українські порти і розвантажуватися в портах сусідніх країн, по яких не завдаються ракетні удари.

"За останні дні пройшло декілька нарад щодо ситуації з імпортом аміачної селітри та аміаку. Наради між АМПУ та ВМC закінчились без змін статусу заборони. Імпортери очікують наради від Голови Одеської ОВА, Кіпера О.О. За відсутності рішень від Кабінету Міністрів, ми очікуємо продовження заборони", – говориться у повідомленні.

"Нічна атака на Ізмаїл дронами камікадзе в черговий раз показала логічність заборони від ВМФ України. Крім того, російська балістична ракета прилетіла в Чорноморськ", – зазначає "Інфоіндустрія".

Додамо, що Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.