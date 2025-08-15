Мінрозвитку виступає за відновлення перевалки міндобрив у портах України

Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало спільно з іншими відомствами та бізнесом розробити комплексне рішення для можливості обробки в портах комплексних добрив.

Про це ЕП повідомив Андрій Кашуба, заступник міністра розвитку громад та територій України.

"Минулого тижня, на запит ринку, під моїм головуванням була проведена зустріч із військовим командуванням, Одеською ОВА, центральними органами виконавчої влади, Адміністрацією морських портів України, провідними бізнес-асоціаціями та представниками бізнесу", – повідомив Кашуба.

"Обговорили зокрема й спільний наказ Командування ВМС та Одеської ОВА, яким забороняється перевалка, зберігання, обробка і транспортування вибухонебезпечних речовин. Йдеться як про технічний аміак, аміачну селітру та добрива і аміачну воду так і інші аміаковмісні речовини", – зазначив він.

Це обмежило перевалку будь-яких добрив в портах, в тому числі комплексних добрив, які не відносяться до небезпечних вантажів.

"Нами запропоновано локалізувати перевалку цих комплексних добрив на державних стивідорних компаніях, що розташовані у віддаленості від густонаселених районів", – повідомив ЕП заступник міністра.

"Додатковим безпековим заходом пропонуємо зазначені вантажі не накопичувати в порту і всі роботи проводити у світлу пору доби", – зазначив він.

За його словами, командування Військово-Морських Сил може здійснювати контроль за виконанням розвантажувальних робіт для дотримання заходів безпеки. Такий контроль можна здійснювати спільно з місцевою владою та відповідальними службами.

"Забезпечення безперебійної роботи українських портів, а також забезпечення умов для сталої роботи галузей національної економіки, зокрема аграріїв, – стратегічне завдання Міністерства розвитку громад та територій України", – говориться у повідомленні.

Міністерство як регулятор має на меті забезпечення рівних умов ведення господарської діяльності в морських портах для всіх сторін, зазначив Кашуба.

"Ми сподіваємось на подальший конструктивний діалог для якнайшвидшого пошуку збалансованого спільного рішення", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) звернулася до органів влади з проханням переглянути умови заборони на перевалку аміачних та інших вантажів в українських портах.

АМЕУ вважає, що українські термінали на Дунаї могли б повністю вирішити безпековий фактор перевалки аміачної селітри через свою віддаленість від житлових кварталів і населених пунктів. Вивантажувати добрива пропонують в денний час і відразу вивозити за межі терміналів.

Компанії-імпортери були змушені переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Раніше Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі Україна наростила імпорт добрив на 25%. Усього було імпортовано 1 млн 563 тис тонн добрив. За той самий період минулого року іспорт склав 1 млн 249 тис тонн.

