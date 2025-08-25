Аграрії просять владу розв’язати проблему з імпортом міндобрив

Всеукраїнська Аграрна Рада звернулася до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням терміново розв’язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив.

Про це говориться у повідомленні ВАР.

"Ситуація на ринку мінеральних добрив лише погіршується через їхній дефіцит, який уже найближчим часом може призвести до різкого зниження врожайності", – попереджає рада.

"Ключовим чинником цього є заборона ввезення в Україну через морські порти не лише аміачної селітри марки А, що дійсно є вибухонебезпечною речовиною, а й інших азотних добрив, які є повністю вибухобезпечними", – говориться у листі.

Зараз аграрії вносять добрива, і без цього неможливо забезпечити майбутній врожай. Якщо терміново не вирішити згадану проблему, у наступному році країна зіткнеться зі скороченням врожайності ключових культур на 30% і, як наслідок, – з продовольчою кризою», попереджає ВАР.

Аграрії закликають негайно повернутися до розгляду цього питання і забезпечити розблокування імпорту через морські порти України хоча б таких основних мінеральних добрив: КАС, сульфат амонію, карбамід, хлористий калій, суперфосфат, NPK 10-26-26, 8-20-30, 18-18-18, 20-20-20.

Читайте також:

Вибуховий вантаж. Чому порти перестали перевалювати добрива і до чого тут Фірташ

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) звернулася до органів влади з проханням переглянути умови заборони на перевалку аміачних та інших вантажів в українських портах.

АМЕУ вважає, що українські термінали на Дунаї могли б повністю вирішити безпековий фактор перевалки аміачної селітри через свою віддаленість від житлових кварталів і населених пунктів. Вивантажувати добрива пропонують в денний час і відразу вивозити за межі терміналів.

Компанії-імпортери були змушені переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Раніше Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.

Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало спільно з іншими відомствами та бізнесом розробити комплексне рішення для можливості обробки в портах комплексних добрив.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі Україна наростила імпорт добрив на 25%. Усього було імпортовано 1 млн 563 тис тонн добрив. За той самий період минулого року іспорт склав 1 млн 249 тис тонн.