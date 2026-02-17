Галузеві об’єднання просять дозволити перевантажувати селітру у морпортах України

Галузеві об'єднання закликали Міністерство економіки дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти України – стверджують, що через нестачу азоту Україна збере на 20% менше врожаю.

Про це йдеться у заяві на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради.

"Всеукраїнська Аграрна Рада рада спільно з Ukrainian Agribusiness Club звернулися до Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти", – говориться у повідомленні.

Причиною стало різке загострення ситуації із забезпеченням аграріїв азотними добривами напередодні весняної посівної.

У галузевих об'єднаннях нагадують, що після атак росії на портову інфраструктуру було запроваджено заборону на перевалку, зберігання та транспортування низки вантажів, зокрема аміачної та вапняково-аміачної селітри.

Водночас аграрні асоціації наголошують: включення ВАС до переліку вибухонебезпечних вантажів не має наукового обґрунтування.

"Не було надано пояснень, на підставі яких документів чи досліджень був зроблений висновок, що вапняково-аміачна селітра є вибухонебезпечною", — зазначається у зверненні.

За даними асоціацій, міжнародні та національні стандарти визначають протилежне: згідно з UN Model Regulations вапняково-аміачна селітра відноситься до групи UN 2071 — не вибухонебезпечні вантажі. Марки А і Б з масовою часткою азоту не більше 28% є негорючою, пожежо- та вибухобезпечною речовиною.

"Через чинну заборону та одночасне падіння внутрішнього виробництва ринок уже зіткнувся з дефіцитом. Станом на лютий 2026 року нестача селітри оцінюється у 100–170 тис. тонн", – пояснюють асоціації.

"Виробництво аміачної селітри в Україні скоротилося майже вдвічі — з 1,99 млн тонн у 2024–2025 роках до 1,016 млн тонн у сезоні 2025–2026 через атаки на інфраструктуру та перебої з електропостачанням", – говориться у повідомленні.

Скорочення загального врожаю через нестачу азоту може сягнути 20%, говориться у зверненні.

При цьому приблизно на половині ґрунтів аміачну селітру можна замінити саме вапняково-аміачною, однак наразі аграрії фактично позбавлені доступу до неї.

Асоціації заявляють, що підтримують заходи безпеки в умовах війни, але пропонують запровадити контрольований імпорт за чіткими параметрами безпеки.

Зокрема, йдеться про дозвіл ввезення через дунайські порти за наявності паспорта безпеки для продукції з вмістом аміачної селітри до 80% (масова частка азоту — до 27,52%), а через чорноморські порти — до 70% (масова частка азоту — до 24,08%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що командування ВМС ЗСУ спільно з Одеською ОВА ухвалили рішення частково зняти заборону на ввезення морським шляхом мінеральних добрив.

Раніше повідомлялося, що Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) звернулася до органів влади з проханням переглянути умови заборони на перевалку аміачних та інших вантажів в українських портах.

АМЕУ вважає, що українські термінали на Дунаї могли б повністю вирішити безпековий фактор перевалки аміачної селітри через свою віддаленість від житлових кварталів і населених пунктів. Вивантажувати добрива пропонують в денний час і відразу вивозити за межі терміналів.

Всеукраїнська Аграрна Рада звернулася до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням терміново розв'язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив

Компанії-імпортери були змушені переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Раніше Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.