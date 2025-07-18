Імпорт добрив до України зріс на чверть

Україна наростила імпорт добрив на 25% в першому півріччі.

Про це повідомляє сайт Infoindustria.com.ua.

Усього було імпортовано 1 млн 563 тис тонн добрив. За той самий період минулого року іспорт склав 1 млн 249 тис тонн.

"Головний драйвер – азотні добрива, яких завезли аж 842 тис. тон (+19,5% у порівнянні із 1п. 2024р). Хоча найбільше відносне зростання обсягів імпорту спостерігається в NPK добривах, але у фізичній вазі це лише 379 тис. тон, це приблизно 40-45% від потреби на перше півріччя, в нормальні (довоєнні роки)", – говориться у повідомленні.

Ціни на добрива зросли, наприклад середній цінник азотних які імпортуються зріс з 385 до 515 дол. США/т.

Значно зріс імпорт карбаміду – це основне добриво імпорту, зазначає Infoindustria.com.ua.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що імпортери переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія) через рішення Військово-Морських Сил України. ВМС заборонили заходження в українські порти торговельних суден, що перевозять вибухонебезпечні речовини.

Раніше повідомлялося, що хімічне підприємство "Рівнеазот", що входить до азотного холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа, повністю відновило виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки у лютому.