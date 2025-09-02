"Херсонводоканал" витратив понад 152 мільйони гривень: які найдорожчі закупівлі

У 2025 році комунальне підприємство "Херсонводоканал" витратило понад 152 мільйони гривень на закупівлі, найбільші суми пішли на електроенергію, ремонт водогону та дизельне пальне.

Про це повідомляє "Інтент".

"Однією з найбільш коштовних інфраструктурних закупівель став капітальний ремонт водогону від вулиці І. Богуна до НСВ-3 у Херсоні. Він обійшовся у 14,7 мільйона гривень. Додатково на технічний нагляд виділили близько 140 тисяч, а на авторський — майже 15 тисяч", – говориться у повідомленні.

Великою статтею витрат стало пальне. Закупівля дизельного пального коштувала понад 8,5 мільйона гривень, а на бензин А-95 передбачили понад 517 тисяч, пише сайт, посилаючись на на Zakupivli.pro.

На початку року підприємство провело тендери у сфері електропостачання. На на саму електроенергію — понад 90 мільйонів гривень, а на розподіл електроенергії – понад 35 мільйонів.

Окрім цього, підприємство замовляло комп’ютерне обладнання, друковану продукцію, мобільний зв’язок, заправку картриджів, послуги з управління небезпечними відходами, медичні обстеження, підготовку екологічної документації та ремонт автотранспорту.

Також підприємство докупило мастильні матеріали на понад 574 тисячі гривень, а також будівельні матеріали й двигуни на 300 тисяч.

Також сайт повідомляє, що за перші сім місяців 2025 року комунальне підприємство "Миколаївводоканал" спрямувало на закупівлі понад 380 мільйонів гривень. Основні витрати припали на оплату електроенергії, реконструкцію водопровідних мереж та придбання хімікатів.

