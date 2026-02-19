Німеччина надає Херсонщині мільйон євро на енергостійкість

Херсонська область отримає один мільйон євро від уряду федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина) на посилення енергетичної стійкості.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У ОВА зазначили, що ця сума вдвічі більша, ніж планувалося: після виступу української сторони в уряді регіону там ухвалили рішення збільшити обсяг допомоги.

Також область для евакуації поранених та забезпечення роботи екстрених служб отримає 13 автомобілів, зокрема броньованих, перші три автівки очікують уже цього місяця.

Крім того, сторони домовилися про постачання спеціальних сіток для захисту цивільної інфраструктури від постійних атак російських дронів.

Крім того, передбачена інша допомога: автомобіль "швидкої", захисні жилети, генератори для Пунктів незламності тощо.

