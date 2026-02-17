Ворог обстріляв критичну інфраструктуру Херсонщини: є знеструмлення та перебої з водою

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Він зазначив, що знеструмлено багато побутових споживачів та об'єкти життєзабезпечення міста в Дніпровському районі.

Крім того, за його словами, на вечір можливі перебої з водопостачанням в районі ХБК та центральній частині Херсона. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ударів з боку армії рф.

"Зарядіть гаджети і зробіть необхідний запас води. За потреби — скористайтесь Пунктами незламності. Прошу поставитись до тимчасових незручностей з розумінням", – закликав Шанько.

Нагадаємо:

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у кількох регіонах України є значна кількість знеструмлених споживачів на Одещині (зокрема – у м. Одеса).

Також через російські удари є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.