Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру Херсонщини: є знеструмлення та перебої з водою

Альона Кириченко — 17 лютого, 19:50
Ворог обстріляв критичну інфраструктуру Херсонщини: є знеструмлення та перебої з водою
Ілюстративне фото
Getty Images

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Він зазначив, що знеструмлено багато побутових споживачів та об'єкти життєзабезпечення міста в Дніпровському районі.

Крім того, за його словами, на вечір можливі перебої з водопостачанням в районі ХБК та центральній частині Херсона. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ударів з боку армії рф.

"Зарядіть гаджети і зробіть необхідний запас води. За потреби — скористайтесь Пунктами незламності. Прошу поставитись до тимчасових незручностей з розумінням", – закликав Шанько.

Нагадаємо:

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у кількох регіонах України є значна кількість знеструмлених споживачів на Одещині (зокрема – у м. Одеса).

Також через російські удари є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Херсон енергетика вода

вода

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру Херсонщини: є знеструмлення та перебої з водою
В Бурштині частково відновили постачання тепла та води після атаки на ТЕС
У Херсоні воду подають з перебоями через значні пошкодження мереж

Останні новини