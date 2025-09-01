У "Київводоканалі" викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів

Правоохоронці встановили, що засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води "міським водоканалам", організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, до реалізації постачальник реагентів залучив директора підконтрольного товариства, водіїв та інших працівників. Для легалізації підміни підроблювали документи про походження товару — у фальшивих паперах зазначалося, що країна-виробник Угорщина. Завдяки цьому реагенти постачалися за цінами, значно вищими за реальну вартість української продукції.

Як підтверджує судова економічна експертиза, унаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн.

Слідчі поліції повідомили про підозру організаторові та трьом учасникам організованої групи у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також їм інкримінується службове підроблення офіційних документів, що карається обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Негативний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств.