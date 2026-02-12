РФ продовжує атакувати Херсонську ТЕЦ різними дронами: є нові пошкодження
Нафтогаз
Росіяни другий день поспіль завдають ударів по Херсонській ТЕЦ групи "Нафтогаз", станцію атакують дронами різних типів.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
За його словами, є чергові пошкодження.
Через постійну загрозу повторних атак наразі неможливо повноцінно оцінити масштаби руйнувань.
"Разом із місцевою владою та урядом робимо все можливе, щоб забезпечити людей теплом в нинішніх умовах", - зазначив Корецький.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що від початку лютого ворожа армія чотири рази атакувала Херсонську теплоелектроцентраль.