У Запоріжжі за 118 мільйонів відбудують зруйновану Росією багатоповерхівку: ціни завищені

ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА 13 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна компанія "Консул" капітальний ремонт житлового будинку в Запоріжжі за 117,66 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Будинок по вул. Тополіна, 35 зазнав критичних руйнувань 7 листопада 2024 року внаслідок масованої російської атаки. Ударом авіабомби було зруйновано цілий під'їзд. Тоді під завалами загинули 10 людей, серед яких однорічний хлопчик.

Після трагедії з мешканцями провели збори, де власники квартир проголосували за відновлення будинку (30 квартир).

"Якби власникам всіх 30 квартир купили інше житло, до виділеної суми 118 млн грн вистачило б на житло вартістю 4 млн грн для кожної родини.

Це близько $100 тисяч за помешкання. За таку суму в Запоріжжі можна купити дуже хороші помешкання.

Наприклад, чотирикімнатні таунхауси площею 105 кв м на вул. Грушевського продають по $58 тисяч. Шестикімнатний будинок в тому ж районі Запоріжжя виставлено на продаж за $90 тисяч", - пише видання.

До серпня 2027 року мають розібрати зруйновані конструкції, демонтувати пошкоджені стіни, фундаменти, перекриття та інженерні мережі, відновити несучі елементи: звести нові залізобетонні стіни, колони й перекриття, викласти внутрішні стіни та перегородки.

Також ремонт передбачає відновлення інженерних мереж і внутрішні роботи: штукатурення, шпаклювання та фарбування стін, улаштування стяжок і гідроізоляції, укладання плитки та ламінату, монтаж гіпсокартонних конструкцій, освітлення, електропостачання і вентиляції.

Штукатурку Caparol Capatect-ArmaReno 700 заклали по 245 грн/кг. Однак Fasad Master, "СтройКАН" та "Епіцентр" її продають по однаковій ціні ‒ 94 грн/кг, що вдвічі дешевше.

Тротуарну плитку Лайнстоун 20 Платина товщиною 40 мм заклали по 1 242 грн/кв. м. Але "Ектабуд" продає таку по 615 грн/кв. м, а "ПремєрБуд" ‒ по 740 грн/кв. м, та сама ціна і в "Заводу бруківки", що в 1,5-2 рази дешевше.

Покрівельний профнастил ТП-45х0,7х1,01 компанії ТПК заклали по 1 015 грн/кв. м. Хоча виробник з регіоном доставки у Запоріжжі такий продає від 279 грн/кв. м, що в 3,5 нижче.

Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА керує Вікторія Репашевська.

Дніпровська "Будівельна компанія "Консул" зареєстрована в 2007 році. Володіє фірмою Олег Глушков, а керує Едуард Калмиков.

